Англійський гранд на чолі з Пепом Гвардіолою завітали на пляж у Флориді. Головний тренер провів відпочинок зі своїми підопічними у футбольному стилі, повідомляє 24 канал.

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Гвардіола показав роботу з м'ячем

Пеп Гвардіола давно завершив кар'єру футболіста, але навички у головного тренера Манчестер Сіті залишились. Наставник "містян" влаштував міні-тренування прямо на пляжі.

Підопічні Гвардіоли грали з м'ячем у два дотики, намагаючись не впустити снаряд на пісок. 54-річний іспанський спеціаліст продемонстрував свою майстерність, граючи на рівні із футболістами своєї команди.

Гвардіола працює з м'ячем: дивіться відео

Нагадаємо, що Манчестер Сіті у наступному матчі зіграє проти Ювентуса у третьому турі групового етапу Клубного ЧС-2025. Матч відбудеться 26 червня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Манчестер Сіті знайшов заміну Пепу Гвардіолі у разі його відходу з клубу. Англійський гранд може очолити інший іспанський фахівець.