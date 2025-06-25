Английский гранд во главе с Пепом Гвардиолой пожаловали на пляж во Флориде. Главный тренер провел отдых со своими подопечными в футбольном стиле, сообщает 24 канал.

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Гвардиола показал работу с мячом

Пеп Гвардиола давно завершил карьеру футболиста, но навыки у главного тренера Манчестер Сити остались. Наставник "горожан" устроил мини-тренировку прямо на пляже.

Подопечные Гвардиолы играли с мячом в два касания, стараясь не уронить снаряд на песок. 54-летний испанский специалист продемонстрировал свое мастерство, играя на уровне с футболистами своей команды.

Гвардиола работает с мячом: смотрите видео

Напомним, что Манчестер Сити в следующем матче сыграет против Ювентуса в третьем туре группового этапа Клубного ЧМ-2025. Матч состоится 26 июня в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Манчестер Сити нашел замену Пепу Гвардиоле в случае его ухода из клуба. Английский гранд может возглавить другой испанский специалист.