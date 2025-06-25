Гвардіола провів майстер-клас футболістам Манчестер Сіті: ефектне відео
- Пеп Гвардіола провів футбольне тренування з гравцями Манчестер Сіті на пляжі у Флориді.
- Манчестер Сіті готується до матчу проти Ювентуса в третьому турі групового етапу, який відбудеться 26 червня.
Манчестер Сіті продовжує брати участь у Клубному чемпіонаті світу-2025 у США. Поміж матчами "містяни" проводять не лише тренування, а й не забуває про відпочинок.
Англійський гранд на чолі з Пепом Гвардіолою завітали на пляж у Флориді. Головний тренер провів відпочинок зі своїми підопічними у футбольному стилі, повідомляє 24 канал.
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Гвардіола показав роботу з м'ячем
Пеп Гвардіола давно завершив кар'єру футболіста, але навички у головного тренера Манчестер Сіті залишились. Наставник "містян" влаштував міні-тренування прямо на пляжі.
Підопічні Гвардіоли грали з м'ячем у два дотики, намагаючись не впустити снаряд на пісок. 54-річний іспанський спеціаліст продемонстрував свою майстерність, граючи на рівні із футболістами своєї команди.
Гвардіола працює з м'ячем: дивіться відео
Нагадаємо, що Манчестер Сіті у наступному матчі зіграє проти Ювентуса у третьому турі групового етапу Клубного ЧС-2025. Матч відбудеться 26 червня о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомляли, що Манчестер Сіті знайшов заміну Пепу Гвардіолі у разі його відходу з клубу. Англійський гранд може очолити інший іспанський фахівець.