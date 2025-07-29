"Навіть пальцем не поворухнемо": Гвардіола відкрив душу, згадавши війну в Україні

Пеп Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії футболу. Він виграв чимало титулів, працюючи за цей час з дуже великою кількістю людей у різних клубах.

Іспанський спеціаліст відповів на запитання щодо складності побудови гарних стосунків з футболістами. Він розширив цю тему під час міркувань і висловився загалом про гуманність людей, повідомляє 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що сказав Гвардіола про війну в Україні?

Гвардіола заявив, що є безліч чудових якостей у футболістів та персоналу, з якими він перетинався. Проте його бентежить загальна байдужість людей до трагедій і збройних конфліктів, які відбуваються в інших місцях, згадавши, зокрема, війну Росії проти України:

"З деякими гравцями в мене були конфлікти, але я розумію, що в кожній людині є частинка людяності, навіть якщо сьогодні це не завжди помітно. Це не здається очевидним через те, що відбувається в Україні чи Палестині – через брак людяності у всіх нас, через те, що ми навіть пальцем не поворухнемо, аби щось зробити у відповідь на трагедію, яка відбувається зовсім поруч, поки ми просто граємо.

Раніше це теж було – Перша світова війна, Друга світова. Але тоді не було можливості це показати, все приховувалось. А тепер ми бачимо це наживо по телебаченню, і все одно не реагуємо, нічого не робимо, аби розв'язати проблему".

До слова. Пеп Гвардіола розпочав тренерську кар'єру у 2007 році. Наразі він має у своїй колекції вже 39 трофеїв.

Нагадаємо, що раніше іспанський спеціаліст тренував Дмитра Чигринського й Олександра Зінченка. Наразі ходять чутки, що Манчестер Сіті може підписати третього українця в кар'єрі Гвардіоли.