Я зупинюся, – Гвардіола заговорив про завершення кар'єри

Манчестер Сіті провалив поточний клубний сезон. "Містяни" швидко втратили шанси на тріумф в Англійській Прем'єр-лізі та вилетіли з Ліги чемпіонів на ранній стадії плей-офф.

Пеп Гвардіола визнав власні помилки у керуванні командою. Іспанський спеціаліст висловився про своє майбутнє у футболі, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Що сказав Гвардіола

Пеп Гвардіола заявив, що у тренерській кар'єрі завжди бувають погані та хороші моменти. Зі слів наставника МанСіті, важливо, щоб хороші епізоди пам'яталися довше.

Іспанський фахівець висловився стосовно поточної кампанії. Гвардіола заявив, що цей сезон став важливим для усіх у набутті досвіду, але немає конкретної причини, чому його команда так провалилась.

Пеп Гвардіола поділився думками про те, що робитиме після того, як покине МанСіті.

Я впевнений у тому, що після завершення контракту з Манчестер Сіті я зупинюся. Не знаю, чи піду на пенсію, але зроблю перерву. Ми всі любимо перемагати й насолоджуватися роботою. Я думаю, що фанати Барселони, Баварії та Манчестер Сіті насолоджувалися грою моїх команд,

– сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Пеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті у далекому 2016 році. На чолі "містян" іспанський тренер виграв велику кількість трофеїв, зокрема омріяну Лігу чемпіонів.

У поточній компанії Манчестер Сіті зберігає шанси на здобуття трофея. "Містяни" зіграють у фіналі Кубка Англії проти Крістал Пелас – 17 травня.