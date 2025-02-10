Гвардіола виступив з відвертою заявою перед матчем з Реалом у Лізі чемпіонів: що сказав іспанець

Вже завтра повертається Ліга чемпіонів. Команди, які не змогли потрапити на пряму у плей-оф головного європейського турніру, боротимуться у стикових матчах за путівку наступний раунд.

В одному з поєдинків фантастичного вечора футболу Манчестер Сіті зустрінеться з Реалом. Перша гра двоматчевого протистояння відбудеться в Англії на домашньому стадіоні "містян" – "Етіхад Стедіум".

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Не заслужили плей-оф

Пеп Гвардіола заявив, що Манчестер Сіті не заслужили на місце у плей-оф Ліги чемпіонів-2024/2025. Головний тренер "містян" пояснив це слабкою грою його підопічних.

Також іспанський фахівець висловився щодо можливого звільнення з клубу. Спеціаліст переконаний, що керівництво Манчестер Сіті не планує виставляти його за двері, тому він впевнено почувається на тренерському містку.

Я вважаю, що ми не заслужили вийти у плей-оф Ліги чемпіонів. Однак у нас особлива команда, і я сподіваюся, що ми це доведемо у завтрашньому матчі проти Реала,

– заявив Гвардіола.

Нагадаємо, що у першому етапі оновленої Ліги чемпіонів-2024/2025 Манчестер Сіті посів 22-е місце з 24 у турнірній таблиці, які дозволяють пройти у 1/16 фіналу турніру. "Містяни" врятувались від вильоту в останній грі проти Брюгге.

Матч з Реалом відбудеться у вівторок 11 лютого. Початок гри заплановано на 22:00 за київським часом. У другому поєдинку "містяни" зіграють проти "вершкових" на наступному тижні – 19 лютого.