В одном из поединков фантастического вечера футбола Манчестер Сити встретится с Реалом. Первая игра двухматчевого противостояния состоится в Англии на домашнем стадионе "горожан" – "Этихад Стэдиум".

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Не заслужили плей-офф

Пеп Гвардиола заявил, что Манчестер Сити не заслужили на место в плей-офф Лиги чемпионов-2024/2025. Главный тренер "горожан" объяснил это слабой игрой его подопечных.

Также испанский специалист высказался относительно возможного увольнения из клуба. Специалист убежден, что руководство Манчестер Сити не планирует выставлять его за дверь, поэтому он уверенно чувствует себя на тренерском мостике.

Я считаю, что мы не заслужили выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако у нас особая команда, и я надеюсь, что мы это докажем в завтрашнем матче против Реала,

– заявил Гвардиола.

Напомним, что в первом этапе обновленной Лиги чемпионов-2024/2025 Манчестер Сити занял 22-е место из 24 в турнирной таблице, которые позволяют пройти в 1/16 финала турнира. "Горожане" спаслись от вылета в последней игре против Брюгге.

Матч с Реалом состоится во вторник 11 февраля. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Во втором поединке "горожане" сыграют против "сливочных" на следующей неделе – 19 февраля.