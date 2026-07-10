Аякс планує підписати Довбика: чого хоче Рома від продажу українця

Нападник збірної України Артем Довбик може повернутись до роботи з колишнім тренером. Футболіста Роми хочуть бачити у Нідерландах.

Кар’єра українського нападника може розвернутись у сторону нідерландської Ередівізі. Про імовірність трансферу 29-річного футболіста повідомив журналіст Вінчензо Спеннагалдо.

Куди має змогу піти Довбик?

Про підписання футболіста веде перемовини амстердамський Аякс. Джерело зазначає, що наразі клуби ведуть перемовини про оренду футболіста.

Щоправда, керівники Роми не хочуть обмежуватись угодою про тимчасовий трансфер, якщо у ній не буде пункту про обов’язковий викуп Довбика після завершення сезону 2026/27.

За інформацією Спеннагалдо, перемовини продовжуються, а найближчим часом сторони можуть знайти компроміс щодо трансферу футболіста.

Нещодавно одним з претендентів на нашого земляка джерела називали іспанський клуб Атлетіко. Раніше, влітку 2024-го, Артем був близький до того, щоб перебратись до "матрасників" зі стану Жирони.

Що може посприяти переходу Довбика?

Нещодавно колектив зі столиці Нідерландів очолив іспанський фахівець Мічел Санчес, який є одним з ініціаторів придбання Артема Довбика.

Футбольний фахівець та нападник уже успішно працювали разом у Жироні. В сезоні 2023/24 Артем Довбик під керівництвом Санчеса зумів відзначитись 24 голами у Ла Лізі. Тоді наш земляк став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.