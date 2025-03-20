Перевернули гру: Гуцуляк, Ванат та Забарний відзначились голами у матчі проти Бельгії – відео
- Збірна України зустрілась зі збірною Бельгії 20 березня 2025 року в плей-оф Ліги націй.
- Голи Олексія Гуцуляка, Владислава Ваната та Іллі Забарного допомогли Україні перевернути гру після програшу у першому таймі.
Збірна України 20 березня 2025 року зустрілась зі збірною Бельгії. Матч відбувся в межах плей-оф Ліги націй за вихід у елітний дивізіон турніру.
У першому таймі збірна України програла бельгійцям з рахунком 1:0. Сергію Реброву довелось робити заміни, аби перевернути гру, повідомляє 24 канал.
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Вдалі заміни Реброва
Сергій Ребров у другому таймі випустив вінгера Полісся Олексія Гуцуляка. Головний тренер збірної України вгадав із заміною, адже гравець житомирян зрівняв рахунок.
Олексій Гуцуляк вийшов на побачення із Тібо Куртуа та пробив у ближній кут. Вінгер Полісся переграв голкіпера бельгійців та зрівняв рахунок у матчі.
Гол Олексія Гуцуляка: дивіться відео
Менше, ніж за десять хвилин після того, як Гуцуляк зрівняв рахунок, другий гол забив Владислав Ванат, який також вийшов з лави запасних.
Гол Владислава Ваната: дивіться відео
Невдовзі Ілля Забарний збільшив перевагу збірної України. Захисник "синьо-жовтих" відзначився з асисту Олександра Зінченка.
Гол Іллі Забарного: дивіться відео