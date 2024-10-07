Ще 21 грудня трансгендерна команда під назвою Фенікс дебютувала у п'ятій лізі Каталонії. Перший матч клубу закінчився поразкою з рахунком 19:0.

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Дебют ФК Фенікс

Команда стала першою, яка отримала офіційний статус у європейській федерації футболу.

Фенікс включили до місцевого клубу в Сан-Феліу-де-Льобрегат і до офіційного дебюту провела ще кілька товариських матчів.

Створення трансгендерної команди стало можливим через нове законодавство про права трансгендерів, який спрощує процес зміни юридичної гендерної ідентичності. Однак попри прийняття закону, випадки дискримінації залишаються частими.

Каталонська федерація футболу зазначила, що останні два сезони чоловічої ліги в регіоні були змішані і гравцям було дозволено грати незалежно від їх офіційної гендерної ідентичності. Також футболісти можуть використовувати інше ім'я замість того, що зазначене в офіційних документах.