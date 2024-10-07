Поєдинок закінчився внічию з рахунком 1:1. Гол у складі "вовків" забив Артем Довбик.

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Компліменти для Довбика

Український форвард під час взяття воріт продемонстрував яскравий перформанс. Спочатку в боротьбі він використав на повну свої габарити, а потім елегантно переграв декількох суперників і відправив м'яч у сітку.

За це Артем отримав дуже хорошу пресу від італійських ЗМІ. Зокрема, у Corriere dello Sport розхвалили уродженця Черкас, заявивши, що він намагається тягнути на собі всю команду:

Це був гол після гігантського слалому. Він пройшов двох захисників Монци, перш ніж влучити у ворота та переграти Піцціньякко. Артем Довбик голами намагається нести Рому на своїх плечах. У моменті, який призвів до гола, українець продемонстрував справжній шедевр – від самого початку, коли звільнився від опіки Іццо, до його дриблінгу та результативного удару.

У виданні також пригадали, що незадовго до гола колишній гравець Жирони змарнував чудову нагоду, проте зазначили, що це робота для головного тренера Роми.

"Юрич знає, що нападник ще не такий смертоносний, яким міг би бути, і йому є куди вдосконалюватися – а це може призвести до безлічі голів. У Римі найкращий бомбардир Ла Ліги все більше ставатиме улюбленцем уболівальників, особливо за відсутності Дибали", – йдеться у статті.

Гол Артема Довбика у ворота Монци: дивіться відео

Цікаво. Гол у ворота Монци став 100-м для Артема Довбика у кар'єрі. Для цього йому знадобилося 238 поєдинків.

Зазначимо, що наразі Рома посідає дев'яту позицію в турнірній таблиці Серії А, маючи 10 очок в активі. Свій наступний матч "вовки" проведуть 20 жовтня проти Інтера.