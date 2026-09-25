Дебют без форми, легіонерів і гімну: як Україна грала свій перший матч в історії проти Угорщини

25 вересня Україна знову зіграє проти Угорщини – цього разу в Лізі націй. А 34 роки тому саме угорці стали суперниками нашої збірної у першому матчі після проголошення незалежності.

Тоді Україна переживала важкі часи, а Федерація футболу ще фактично не мала власного бюджету. Попри це, на дебют команди в Ужгороді прийшли 13 тисяч уболівальників, які побачили історичний гол Івана Гецка, передає 24 Канал.

Чому перший матч перенесли з Києва в Ужгород

Спочатку дебют збірної України планували провести 22 квітня 1992 року на Республіканському стадіоні в Києві. Однак Федерація футболу України не мала достатньо коштів, щоб оплатити переліт угорської команди.

Угорці погодилися приїхати в Україну власним автобусом, але попросили провести матч ближче до кордону. Тож гру перенесли до Ужгорода, а новою датою стало 29 квітня.

Тоді Федерація футболу України лише подала заявки на вступ до УЄФА та ФІФА, а всі фінансові витрати на проведення матчу взяв на себе бюджет Закарпатської області.

Ще однією проблемою став склад. Через відсутність грошей українських легіонерів не запросили на гру, адже федерація не могла оплатити їхній приїзд. Частина відомих українців водночас виступала за збірну СНД у матчі проти Англії.

Огляд першого матчу в історії збірної України проти Угорщини: дивіться відео

Україна грала у формі Інтера, а гімн футболісти не співали

До першого матчу збірна України підійшла буквально без власної форми. Для команди адаптували екіпірування міланського Інтера, на яке нашили українську символіку. Щоправда, написи на футболках тоді ще були російською мовою.

Воротар Ігор Кутепов пішов ще далі – він вийшов на поле у формі київського Динамо.

Капітаном історичної команди став Юрій Шелепницький, а основу складу сформували футболісти Чорноморця та інших українських клубів.

Не обійшлося й без проблем із гімном. Перед грою футболісти збірної України його не співали, адже просто не знали слів.

Все було дуже швидко і певною мірою незрозуміло, що буде далі,

– згадував Сергій Ковалець.

13 тисяч глядачів і перший гол в історії збірної

Попри всі труднощі, дебют викликав величезний інтерес. На "Авангард" прийшли близько 13 тисяч уболівальників – більше, ніж стадіон міг комфортно вмістити. Квитки коштували 50 карбованців, а місця на них не вказували, тому фанати розміщувалися навіть у проходах та на деревах біля арени.

На полі Україна до перерви втримала нульову нічию. Однак після перерви Угорщина забила тричі – відзначилися Іштван Шаллої та Йожеф Кіпріц, який двічі вразив ворота господарів, зокрема реалізував пенальті.

Та останнє слово залишилося за Україною. На 90-й хвилині Олег Лужний заробив штрафний удар, а Іван Гецко потужним пострілом відправив м'яч у сітку.



Перший гол в історії збірної України – у виконанні Івана Гецка/ Фото з відкритих джерел

Україна програла 1:3, але цей гол назавжди увійшов в історію – Гецко став автором першого м'яча в історії національної збірної України.

Минуло понад три десятиліття, і 25 вересня Україна та Угорщина знову зустрінуться на футбольному полі – тепер уже в офіційному матчі Ліги націй. Початок поєдинку о 21:45.