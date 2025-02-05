Тренер Карлсена розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки

Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен розніс ФІДЕ за привітання російської шахістки Валентини Гуніної. Він також пригадав загибель українки.

ФІДЕ привітала російську шахістку Валентину Гуніну з Днем народження. Не так давно вона з'являлась у військовій формі на шаховому заході в Москві.

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Як Нільсен розніс ФІДЕ

Гросмейстер пригадав ситуацію, як Гуніна з'явилася у військовій формі на заході, пише 24 канал з посиланням на соцмережі тренера Карлсена.

Чому ФІДЕ це дозволяє? Лише кілька днів тому 9-річна українська дівчинка, яка грала в шахи, загинула від удару російської ракети. Ракети, випущеної саме російськими солдатами у формі,

– сказав Петер Гейне Нільсен.

Нагадаємо. ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович.

Відзначимо, що нещодавно внаслідок російської атаки на Полтаву загинула українська шахістка Софія Яворська. Разом з нею загинули батьки.