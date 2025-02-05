Тренер Карлсена розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки
- Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки Валентини Гуніної, яка раніше з'являлась у військовій формі.
- Нільсен нагадав про смерть 9-річної української шахістки від російської ракети і поставив під сумнів дії ФІДЕ, яку очолює росіянин Аркадій Дворкович.
- Внаслідок російської атаки на Полтаву загинула українська шахістка Софія Яворська разом з батьками.
Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен розніс ФІДЕ за привітання російської шахістки Валентини Гуніної. Він також пригадав загибель українки.
ФІДЕ привітала російську шахістку Валентину Гуніну з Днем народження. Не так давно вона з'являлась у військовій формі на шаховому заході в Москві.
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Як Нільсен розніс ФІДЕ
Гросмейстер пригадав ситуацію, як Гуніна з'явилася у військовій формі на заході, пише 24 канал з посиланням на соцмережі тренера Карлсена.
Чому ФІДЕ це дозволяє? Лише кілька днів тому 9-річна українська дівчинка, яка грала в шахи, загинула від удару російської ракети. Ракети, випущеної саме російськими солдатами у формі,
– сказав Петер Гейне Нільсен.
Нагадаємо. ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович.
Відзначимо, що нещодавно внаслідок російської атаки на Полтаву загинула українська шахістка Софія Яворська. Разом з нею загинули батьки.