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Sport News 24 Інші види спорту Тренер Карлсена розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки
5 лютого, 13:23
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Тренер Карлсена розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен розкритикував ФІДЕ за привітання російської шахістки Валентини Гуніної, яка раніше з'являлась у військовій формі.
  • Нільсен нагадав про смерть 9-річної української шахістки від російської ракети і поставив під сумнів дії ФІДЕ, яку очолює росіянин Аркадій Дворкович.
  • Внаслідок російської атаки на Полтаву загинула українська шахістка Софія Яворська разом з батьками.

Данський гросмейстер Петер Гейне Нільсен розніс ФІДЕ за привітання російської шахістки Валентини Гуніної. Він також пригадав загибель українки.

ФІДЕ привітала російську шахістку Валентину Гуніну з Днем народження. Не так давно вона з'являлась у військовій формі на шаховому заході в Москві.

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Як Нільсен розніс ФІДЕ

Гросмейстер пригадав ситуацію, як Гуніна з'явилася у військовій формі на заході, пише 24 канал з посиланням на соцмережі тренера Карлсена.

Чому ФІДЕ це дозволяє? Лише кілька днів тому 9-річна українська дівчинка, яка грала в шахи, загинула від удару російської ракети. Ракети, випущеної саме російськими солдатами у формі,
– сказав Петер Гейне Нільсен.

Нагадаємо. ФІДЕ очолює росіянин Аркадій Дворкович.

Відзначимо, що нещодавно внаслідок російської атаки на Полтаву загинула українська шахістка Софія Яворська. Разом з нею загинули батьки. 