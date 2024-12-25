Влітку цього року під час одного з тренувань Ірина Петренко зламала ногу. Через важку травму вона вибула на тривалий термін, пише 24 Канал.

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Петренко оцінила шанси на повернення у збірну

Після відновлення Петренко змогла повернутися на трасу на початку грудня. 32-річна спортсменка взяла участь на етапах Кубка IBU у норвезькому Гейло та австрійському Обертілліаху.

У коментарі Суспільне Спорт Ірина оцінила свою нинішню форму.

Вже набагато краще. В Обертілліаху було видно, що щось можу, десь на фінішному колі додати, але все ж це не та форма, яка потрібна на Кубку світу. Але вже трошки краще з кожним днем. Трошки часу – і буде все добре,

– сказала Петренко.

Також біатлоністка оцінила шанси повернутися до головної збірної України.

"Не знаю, треба вирішувати з тренером. Пізніше про це скаже. Будемо підводити себе до етапів. До 29 грудня – збір, потім на декілька днів їдемо додому, ну і потім вже знову збори", – розповіла Петренко.

Зазначимо, що старший тренер збірної України Микола Зоц розраховує на Ірину Петренко у другій частині сезону Кубка світу.

Довідка. Ірина Петренко брала участь у двох зимових Олімпіадах (2018, 2022). На рахунку біатлоністки 9 нагород чемпіонату Європи (з них 4 "золоті"), а також "срібло" чемпіонату світу-2017.

Нагадаємо, що четвертий етап Кубка світу розпочнеться у німецькому Обергофі 9 січня 2025 року. У програмі змагань заплановані спринти, гонки переслідування, а також естафети.