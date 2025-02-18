Український боксер Петро Іванов дав велике інтерв'ю. У ньому він розповів зокрема про те, як проводив спаринг з Олександром Усиком, пише 24 канал з посиланням на Sport-Express.

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Як Іванов оцінює Усика

Український боксер зазначив, що мав змогу поспарингувати з Усиком два раунди, коли той ще виступав у крузервейті.

Я взагалі був новачком. Думав: "Ось це зовсім інший рівень! Є до чого прагнути". Настільки технічний та розумний боксер Усик,

– сказав Петро Іванов.

Довідка. В листопаді 2024 року Петро Іванов зазнав першої поразки в кар'єрі від Ослейса Іглесіаса. До цього боксер мав 18 перемог і 2 нічиї.

Нагадаємо, що у двох останніх боях Олександр Усик здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі. Наступним суперником українського боксера може вдруге стати Даніель Дюбуа. Однак поки що невідомо, чи протистояння відбудеться.