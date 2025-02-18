Украинский боксер Петр Иванов дал большое интервью. В нем он рассказал в частности о том, как проводил спарринг с Александром Усиком, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

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Как Иванов оценивает Усика

Украинский боксер отметил, что имел возможность поспарринговать с Усиком два раунда, когда тот еще выступал в крузервейте.

Я вообще был новичком. Думал: "Вот это совсем другой уровень! Есть к чему стремиться". Настолько техничный и умный боксер Усик,

– сказал Петр Иванов.

Справка. В ноябре 2024 года Петр Иванов потерпел первое поражение в карьере от Ослейса Иглесиаса.

Напомним, что в двух последних боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри. Следующим соперником украинского боксера может во второй раз стать Даниэль Дюбуа.