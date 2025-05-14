Суперниця Світоліної завдяки перемозі над українкою встановила абсолютний рекорд жіночого тенісу

У вівторок, 13 травня, відбулися матчі 1/4 фіналу турніру серії WTA 1000 в Римі. Закривав програму ігрового дня поєдинок між Еліною Світоліною та Пейтон Стернс.

Американка здобула перемогу у трьох сетах. Це дозволило їй уперше в кар'єрі пробитися до півфіналу "тисячника".

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Історичний рекорд

Окрім цього успіху, Пейтон також підкорилося унікальне досягнення. 23-річна представниця США стала першою тенісисткою в історії Відкритої ери (з 1968 року), яка здобула три поспіль перемоги на тай-брейку третього сету матчів турнірів WTA-туру, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

До звитяги в поєдинку з Еліною Світоліною (6:2, 4:6, 7:6) вона здолала Медісон Кіз (2:6, 6:2, 7:6) та Наомі Осаку (6:4, 3:6, 7:6). Додаткової ваги цим перемогам додає також те, що американка та японка є володарками титулів серії Grand Slam, а українка вигравала Підсумковий турнір.

До слова. Завдяки виходу у півфінал римського "тисячника" Пейтон Стернс підійметься на рекордне для себе місце у світовому рейтингу. У режимі реального часу вона наразі посідає 26 позицію.

Зазначимо, що за дебютний вихід у фінал на такому рівні американка боротиметься з п'ятою ракеткою світу Жасмін Паоліні. Їх очне протистояння відбудеться 15 травня.