На війні проти Росії загинув колишній футболіст Юрій Яцків

Колишній футболіст ФК Львів загинув на Донеччині, захищаючи Україну. Йому було 26 років.

Спортивний світ вкотре сколихнула жахлива звістка. На Донецькому напрямку загинув колишній футболіст ФК Львів Юрій Яцків, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу клубу.

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Що відомо про Яцківа

Колишній футболіст загинув у бою під Торецьком, що на Донеччині.

Юрій є вихованцем ДЮФШ ФК Львів. Виступав на позиції воротаря, а ще був випускником ФК Львів-1998. Юрія Яцківа тренував Олег Колобич.

Керівництво, тренери та весь персонал ДЮФШ ФК Львів висловлює щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять Герою,

– написали у пресслужбі клубу.

24 канал також висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Яцківа. Вічна пам'ять захиснику України!