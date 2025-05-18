Динамо відібрало титул у Шахтаря та інтрига за місце в єврокубках: підсумки 29 туру УПЛ

Завершилися матчі передостаннього 29 туру Української Прем'єр-Ліги. За підсумком поєдинків визначилися усі призери чемпіонату та один невдаха, який залишить елітний дивізіон.

Поєдинки 29-го туру були розділені на два ігрові дні. У суботу одночасно зіграли претенденти на четверте єврокубкове місце, а в неділю відбулися ще п'ять матчів, пише 24 Канал.

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17-те чемпіонство Динамо та перше "срібло" Олександрії

Чемпіон сезону-2024/25 визначився в Одесі. Динамо достатньо було здобути одне очко, щоб гарантувати золоті медалі. Кияни грали на фоні втоми після виснажливого фіналу Кубка України.

"Моряки" дали справжній бій динамівцям та навіть могли вирвати перемогу. Проте підопічні Олександра Шовковського зуміли здобути потрібний результат (1:1) та відібрати титул чемпіона у Шахтаря.

У цьому ж матчі визначилася доля Чорноморця. Нічия з Динамо достроково позбавила "моряків" шансів на збереження прописки.

Олександрія стала справжньою сенсацією чемпіонату. Команда Руслана Ротаня тривалий час претендувала на чемпіонство. Проте кияни не дозволили наблизитися "містянам".

Завдяки перемозі над Вересом (3:1) Олександрія вперше у своїй історії здобула срібні медалі.

Шахтар у передостанньому турі переміг Інгулець (4:1). "Гірники" не зуміли захистити титул та завершать чемпіонат на третьому місці. Цікаво, що ця "бронза" стала першою в історії "гірників" у чемпіонатах України.

Інтрига в боротьбі за четверте єврокубкове місце

Справжній трилер влаштували претенденти на четверту путівку в єврокубки. Перед звітним туром Карпати випереджали конкурентів – Полісся та Кривбас. Однак "леви" несподівано спіткнулися у Ковалівці, поступившись Колосу 1:2.

Похибкою суперника скористалося Полісся. "Вовки" на виїзді мінімально обіграли Зорю та повернулися на четверте місце.

Кривбас у домашньому матчі обіграв Оболонь – 1:0. Команда Юрія Вернидуба теж продовжує боротьбу за єврокубки.

Володар заповітної путівки визначиться в останньому турі. Полісся у Житомирі прийматиме Кривбас, а Карпати у Львові зіграють з луганською Зорею.

Результати та відеоогляди матчів 29-го туру УПЛ

Колос – Карпати 2:1

Голи: Кінарейкін, 55 (автогол), Гагнідзе, 89 – Краснічі, 9 (автогол)

Кривбас – Оболонь 1:0

Гол: Кузик, 47

Зоря – Полісся 0:1

Гол: Батіста, 34

Олександрія – Верес 3:1

Голи: Цара, 5, 21, Ковалець, 36 – Гайдучик, 47

Інгулець – Шахтар 1:4

Голи: Волохатий, 17 – Бондаренко, 3, 90+1, Судаков, 67, 70

Чорноморець – Динамо 1:1

Голи: Хобленко, 68 – Ярмоленко, 54 (з пенальті)

ЛНЗ – Ворскла 0:0

Лівий Берег – Рух 1:0

Гол: Шастал 15

Турнірна таблиця після 29-го туру УПЛ

За підсумком матчів 29-го туру визначилися усі призери сезону-2024/25: Динамо забрало "золото", Олександрія – "срібло", а Шахтарю дісталася "бронза".

На четверте єврокубкове місце три претенденти – Полісся, Карпати та Кривбас.

На дні таблиці розташувалися Чорноморець та Інгулець. Однак "моряки" вже можуть готуватися до Першої ліги, а от "козаки" ще зберігають шанси на порятунок.

У зоні перехідних матчів – Лівий Берег та Ворскла. Остаточний вигляд нижньої частини таблиці сформується за підсумком 30 туру.

Таблиця УПЛ після 29 туру / скриншот flashscore.ua

Бомбардирська гонка

Форвард Динамо Владислав Ванат не відзначився голом у 29 турі. Проте він зберіг лідерство в бомбардирській гонці. На рахунку динамівського снайпера 17 забитих м'ячів. По 13 голів у двох футболістів – Георгія Судакова та Єгора Твердохліба. Їм буде досить складно обійти лідера.

1. Владислав Ванат (Динамо) – 17

2. Георгій Судаков (Шахтар) – 13

3. Єгор Твердохліб (Кривбас) – 13

4. Артем Бондаренко (Шахтар) – 12

5. Олексій Гуцуляк (Полісся) – 11

6. Олександр Філіппов (Олександрія) – 10

7. Амбросій Чачуа (Карпати) – 10

8. Бруніньо (Карпати) – 8

9. Петар Мічин (Зоря) – 8

10. Пилип Будківський (Зоря) – 8

Останній 30-й тур запланований на суботу, 24 травня. Центральними матчами стануть поєдинки Полісся – Кривбас та Карпати – Зоря, в яких визначиться четвертий учасник єврокубків від України.