Протягом 8-годинних занять учасники навчалися серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотеч, наданню першої допомоги при інфаркті та інсульті, правильному виклику швидкої допомоги, а також забезпеченню власної безпеки. Тренінги проходили у форматі інтерактивних занять під наглядом професійних інструкторів FAST.​ Повідомило UNN.

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Фото FAST Перша допомога і спецпідготовка

"Мене дуже вразив професіоналізм інструкторів та наповнення програми. Це безцінні знання, які мають бути доступними для всіх тренерів і спортсменів, – розповідає Микита Мельников, член збірної України зі спортивної гімнастики, який взяв участь у першому тренінгу в межах проєкту.​

Зважаючи на високий інтерес та позитивні відгуки, Favbet Foundation та FAST планують розширити проєкт. У 2025 році організатори мають намір провести додаткові тренінги для ще 1600-1800 представників спортивної спільноти.​

Перед нами стоїть амбітне завдання – зробити навчання першій допомозі системним процесом у спортивному середовищі. Попит на такі знання лише зростає, і ми вдячні нашим партнерам, завдяки яким можемо розширювати цей проєкт,

– каже директорка FAST Євгенія Згурова.​

У FAST зазначили, що мають достатній досвід та ресурси для реалізації цих амбітних планів, адже з 2014 року провели тренінги з першої допомоги для понад 70 000 громадян.​

Фонд Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявив про подальшу підтримку проєкту. "Ми переконані, що кожен український спортсмен повинен бути готовим діяти у надзвичайних ситуаціях не лише на змаганнях, а й у житті, особливо сьогодні. Цей проєкт – ще один важливий внесок у зміцнення культури безпеки та взаємодопомоги в українському спорті", – наголосили у Favbet Foundation.

Тренінги першої медичної допомоги / Фото Favbet

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