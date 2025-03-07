В течение 8-часовых занятий участники учились сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию первой помощи при инфаркте и инсульте, правильному вызову скорой помощи, а также обеспечению собственной безопасности. Тренинги проходили в формате интерактивных занятий под наблюдением профессиональных инструкторов FAST. Сообщило UNN.

Читайте также FAVBET становится партнером программы "Футбол 360" на УПЛ ТВ



Фото FAST Первая помощь и спецподготовка

"Меня очень впечатлил профессионализм инструкторов и наполнение программы. Это бесценные знания, которые должны быть доступны для всех тренеров и спортсменов, – рассказывает Никита Мельников, член сборной Украины по спортивной гимнастике, который принял участие в первом тренинге в рамках проекта.

Учитывая высокий интерес и положительные отзывы, Favbet Foundation и FAST планируют расширить проект. В 2025 году организаторы намерены провести дополнительные тренинги для еще 1600-1800 представителей спортивного сообщества.

Перед нами стоит амбициозная задача – сделать обучение первой помощи системным процессом в спортивной среде. Спрос на такие знания только растет, и мы благодарны нашим партнерам, благодаря которым можем расширять этот проект,

– говорит директор FAST Евгения Згурова.

В FAST отметили, что имеют достаточный опыт и ресурсы для реализации этих амбициозных планов, ведь с 2014 года провели тренинги по первой помощи для более 70 000 граждан.

Фонд Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявил о дальнейшей поддержке проекта. "Мы убеждены, что каждый украинский спортсмен должен быть готовым действовать в чрезвычайных ситуациях не только на соревнованиях, но и в жизни, особенно сегодня. Этот проект – еще один важный вклад в укрепление культуры безопасности и взаимопомощи в украинском спорте", – отметили в Favbet Foundation.

Тренинги первой медицинской помощи / Фото Favbet

Украинское спортивное сообщество учится спасать жизнь людей: смотрите видео