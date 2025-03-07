Favbet Foundation і FAST підбили підсумки етапу навчань із першої допомоги для спортспільноти
У січні-лютому 2025 року було проведено 10 комплексних тренінгів, під час яких 212 тренерів, спортсменів та працівників спортивної інфраструктури з семи олімпійських видів спорту – спортивна гімнастика, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська та вільна боротьба – опанували навички першої допомоги в критичних ситуаціях.
Протягом 8-годинних занять учасники навчалися серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотеч, наданню першої допомоги при інфаркті та інсульті, правильному виклику швидкої допомоги, а також забезпеченню власної безпеки. Тренінги проходили у форматі інтерактивних занять під наглядом професійних інструкторів FAST. Повідомило UNN.
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Фото FAST Перша допомога і спецпідготовка
"Мене дуже вразив професіоналізм інструкторів та наповнення програми. Це безцінні знання, які мають бути доступними для всіх тренерів і спортсменів, – розповідає Микита Мельников, член збірної України зі спортивної гімнастики, який взяв участь у першому тренінгу в межах проєкту.
Зважаючи на високий інтерес та позитивні відгуки, Favbet Foundation та FAST планують розширити проєкт. У 2025 році організатори мають намір провести додаткові тренінги для ще 1600-1800 представників спортивної спільноти.
Перед нами стоїть амбітне завдання – зробити навчання першій допомозі системним процесом у спортивному середовищі. Попит на такі знання лише зростає, і ми вдячні нашим партнерам, завдяки яким можемо розширювати цей проєкт,
– каже директорка FAST Євгенія Згурова.
У FAST зазначили, що мають достатній досвід та ресурси для реалізації цих амбітних планів, адже з 2014 року провели тренінги з першої допомоги для понад 70 000 громадян.
Фонд Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявив про подальшу підтримку проєкту. "Ми переконані, що кожен український спортсмен повинен бути готовим діяти у надзвичайних ситуаціях не лише на змаганнях, а й у житті, особливо сьогодні. Цей проєкт – ще один важливий внесок у зміцнення культури безпеки та взаємодопомоги в українському спорті", – наголосили у Favbet Foundation.
Тренінги першої медичної допомоги / Фото Favbet
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