Одеса вилітає з УПЛ: Чорноморець вперше за чотири роки не зіграє в еліті чемпіонату України

Одеський клуб не зміг втриматися в еліті чемпіонату України за підсумком сезону 2024-2025. Команда вперше з 2019 року вилетіла в Першу лігу.

Чемпіонат України 2024-2025 підходить до свого завершення. В сезоні завершилось відіграти один тур, проте кілька інтриг вже достроково вичерпались, повідомляє 24 Канал.

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УПЛ без Одеси

До прикладу, вже стало відома одна з команд, яка залишить УПЛ цього літа. Напряму в Першу лігу вилетять 15-16 місця, тоді як команди, що посядуть 13-14 позиції, зіграють в стикових іграх.

Одним з двох головних невдах сезону точно стане Чорноморець. Одесити зіграли внічию з Динамо (1:1) та залишились на останньому місці в таблиці. Відставання від зони плей-оф становить чотири бали, що неможливо відіграти за один тур.

Таким чином, Чорноморець вп'яте в історії незалежної України вилітає з УПЛ. Востаннє одесити залишали елітний дивізіон у 2019 році, але вже за два роки повернулись в УПЛ.

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Загалом Чорноморець є однією з найуспішніших команд в історії вітчизняного футболу. Команда з Одеси двічі вигравала Кубок України, у 1995 та 1996 роках ставала віцечемпіоном України, а також три рази брала "бронзу" ліги.