Після завершення Мундіалю на певну кількість дійових осіб можуть очікувати неприємні сюрпризи. Про це повідомило видання The Athletic.

До чого планують вдатись у ФІФА

Там готують покарання для учасників матчів, які публічно критикували суддівство на ЧС-2026, як Дідьє Дешам після програного півфінального матчу.

Офіційною причиною вказуватимуть "за дискредитацію гри". Усі рішення щодо цього ухвалять уже після фіналу, тобто у післятурнірний період. Основою для покарань будуть рапорти, а також інші фактори.

Щось подібне уже робили раніше, але з відмінностями.

Який вигляд ця практика мала у Катарі-2022

Під час минулого чемпіонату світу ФІФА теж покарала певну кількість учасників після турніру. Однак, тоді зазвичай не карали за критику суддів.

Своє покарання після певно паузи від ФІФА отримали національні федерації Мексики, Сербії та Еквадору. Тоді усі покарання стосувались різних скандувань уболівальників.

Серед футболістів покараними були четверо уругвайців, які взяли участь у штовханині в матчі проти Гани. Фернандо Муслера, Хосе Марія Хіменес, Едінсон Кавані та Дієго Годін отримали по кілька матчів дискваліфікації та штрафи на суму до 20000 євро кожен.

Зазначимо, що ЧС-2026 має кілька скандальних епізодів за участі арбітрів. У чвертьфіналі між Норвегією та Англією французька бригада арбітрів нібито "проспала" торкання м'ячем кабелю камери-павука.

Ще на старті турніру Алжирська футбольна асоціація вирішила подати офіційний протест до ФІФА через епізоди в матчі проти Аргентини (0:3). Зокрема, й за картку, яку не отримав Ліонель Мессі.