"Пишаюся тим, що є українцем": слова Забарного після перемоги у Лізі чемпіонів

Захисник збірної України та французького ПСЖ Ілля Забарний дав перший коментар після перемоги своєї команди у Лізі чемпіонів. Футболіст не забув рідну країну.

Після серії пенальті проти лондонського Арсеналу, яка принесла парижанам титул, Забарний не стримував емоцій. Його слова передає 24 Канал.

Дивіться також Визначився переможець Ліги чемпіонів

Що сказав Забарний журналістам?

Перший коментар гравець залишив пізно ввечері 30 травня, одразу на футбольному полі. Центрального захисника, який провів перший сезон у ПСЖ, запитали про те, що він відчуває.

Це дивовижно, неймовірний клуб. Я хочу подякувати всім. Ми наполегливо працюємо та заслуговуємо на це. Український прапор? Я пишаюся тим, що є українцем. Ми – сильний народ, наші люди сильні, ми не здаємося,

– сказав Забарний журналістам BBC.

Зауважимо, що це був перший фінал Ліги чемпіонів у професійній кар’єрі 23-річного українця. У вирішальному поєдинку він відіграв 15 хвилин, а загалом відзначився сімома появами на полі у межах турніру.

Що далі для ПСЖ та Забарного?

Переможці матчу потрапили до матчу за Суперкубок УЄФА. Суперниками французької команди стануть футболісти Астон Вілли. Цей матч відбудеться 12 серпня в австрійському місті Зальцбург. Також ПСЖ став учасником чемпіонату світу серед клубів 2029 року. Місце проведення турніру поки не відоме.

Хоч клубний сезон завершено, збірна України не потрапила на чемпіонат світу-2026, але відпустка для Іллі ще не розпочнеться. Головний тренер збірної України Андреа Мальдера покликав його до лав національної команди на товариські ігри.

Поєдинок проти Польщі футболіст пропустить через участь у фіналі Ліги чемпіонів, а от 7 червня має бути доступним до участі у матчі Данія – Україна, який прийме місто Оденсе.