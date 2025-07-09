"Реалії сьогодення": автомобіль олімпійського чемпіона постраждав після російського обстрілу
- Автомобіль Жана Беленюка постраждав від уламка безпілотника чи кулі під час обстрілу Києва, перебуваючи на стоянці біля його дому.
- Беленюк поділився наслідками обстрілу у своєму фейсбуці, закликавши не нехтувати сигналами тривоги.
Росія систематично тероризує Україну, обстрілюючи щодня міста ракетами та безпілотниками. Однією з їх головних цілей завжди є Київ.
Напередодні внаслідок обстрілу столиці, який відбувся в ніч на 8 липня, постраждав автомобіль Жана Беленюка Zeekr 001. Він показав наслідки у своєму фейсбуці, інформує 24 Канал.
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Що сталося з автомобілем Беленюка
Електрокар був уражений у заднє праве крило уламком безпілотника чи кулею, якою збивали ворожу техніку над Києвом. Автомобіль перебував на стоянці неподалік від будинку, де мешкає олімпійський чемпіон.
Виходжу зранку на стоянку, в машині дірка, в асфальті – куля. Реалії сьогодення... Очевидно, уламок потрапив, та "розтин" покаже. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами тривоги,
– написав Беленюк.
Пошкодження автомобіля Беленюка після обстрілу Києва / Фото з соцмереж спортсмена
Також борець греко-римського стилю показав кулю, яку знайшов біля автомобіля. Вона, ймовірно, й пошкодила електрокар.
Беленюк знайшов кулю біля свого автомобіля: дивіться відео
Нагадаємо, що у квітні Жан Беленюк зустрівся із 13-річним хлопчиком, який рятував людей у Сумах після теракту Росії.