"Реалії сьогодення": автомобіль олімпійського чемпіона постраждав після російського обстрілу

Росія систематично тероризує Україну, обстрілюючи щодня міста ракетами та безпілотниками. Однією з їх головних цілей завжди є Київ.

Напередодні внаслідок обстрілу столиці, який відбувся в ніч на 8 липня, постраждав автомобіль Жана Беленюка Zeekr 001. Він показав наслідки у своєму фейсбуці, інформує 24 Канал.

Читайте також Внаслідок ракетного удару Росії загинув 16-річний самбіст Олексій Петренко

Що сталося з автомобілем Беленюка

Електрокар був уражений у заднє праве крило уламком безпілотника чи кулею, якою збивали ворожу техніку над Києвом. Автомобіль перебував на стоянці неподалік від будинку, де мешкає олімпійський чемпіон.

Виходжу зранку на стоянку, в машині дірка, в асфальті – куля. Реалії сьогодення... Очевидно, уламок потрапив, та "розтин" покаже. Бережіть себе та не нехтуйте сигналами тривоги,

– написав Беленюк.



Пошкодження автомобіля Беленюка після обстрілу Києва / Фото з соцмереж спортсмена

Також борець греко-римського стилю показав кулю, яку знайшов біля автомобіля. Вона, ймовірно, й пошкодила електрокар.

Беленюк знайшов кулю біля свого автомобіля: дивіться відео

Нагадаємо, що у квітні Жан Беленюк зустрівся із 13-річним хлопчиком, який рятував людей у Сумах після теракту Росії.