Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт прокоментував подальші відносини з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) після відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє Tribuna.com.

Що додав Вадим Гутцайт щодо МОК?

Після скандалу із "шоломом пам’яті" Вадим Гутцайт наголосив на необхідності співпраці із МОК, зважаючи на масштаби його впливу.

Як би нам не було прикро після цього випадку, коли вони, на жаль, не дали можливості показати всьому світу на змаганнях наш "шолом пам’яті", нам все одно потрібно підтримувати комунікацію, нам потрібно співпрацювати, бо МОК – це організація, яка керує всім спортом у світі,

– сказав Гутцайт.

Колишній міністр молоді та спорту згадав компроміс, досягнутий із Міжнародною федерацією фехтування у 2023 році – після відмови Ольга Харлан тиснути руку росіянці фехтувальникам дозволили не здійснювати традиційне рукостискання.

Так відбувалося і в Федерації дзюдо, де вони нам теж дозволили не вітати цих спортсменів. Тобто, звісно, що нам потрібно і надалі працювати з міжнародними федераціями, з Мінмолодьспорту, нам всім разом. Ми об’єднані, у нас одна мета – щоб їхати й брати участь у змаганнях,

– додав очільник НОК.

Також він підкреслив важливість підготовки спортсменів до майбутніх змагань для дипломатії у вигляді спортивних виступів

Є і молодь, яка може і хоче перемагати, є і досвідчені атлети. Дуже важливо сьогодні тренуватися, готуватися, брати участь у змаганнях. Тому нам все одно потрібно рухатися і повертати нашу дипломатію, бо потрібно, щоб наш прапор майорів на всіх змаганнях, які будуть відбуватися після зимових Олімпійських ігор,

– закликав Гутцайт.

Нагадаємо, президент НОК України підтримав Владислава Гераскевича після його відсторонення через "шолом пам’яті" та заявив, що українська сторона зверталася до МОК з проханням дозволити виступати у бажаному екіпіруванні, однак ці запити проігнорували.

Чим відомий Вадим Гутцайт?

Олімпійська перемога: Здобув золото у складі Об'єднаної команди (СНД) на Олімпійських іграх у Барселоні 1992 року.

Після цього отримував олімпійські нагороди тільки у ролі тренера українських шаблісток, які завоювали золоті медалі на Олімпійських іграх 2008 в Пекіні.

Обіймав низку посад в українському спорті: був президентом Федерації фехтування України, міністром молоді та спорту, а нині очолює НОК.

Утім, без суперечок щодо його діяльності не обійшлося – він підтримував бойкот змагань за участю представників Росії, що, на думку частини українських спортсменів, свідчило про слабкі позиції представництва на міжнародній арені. Через недостатню підтримку наших атлетів на світових турнірах його каденція у Міністерстві завершилася відставкою в листопаді 2023 року.











