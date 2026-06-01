Поставив критиків на місце: тренер Верховена захистив Усика після скандального бою

Після хвилі критики на адресу Олександра Усика несподівано заговорив тренер його суперника. Пітер Ф'юрі пояснив, чому розмови про форму українця не мають нічого спільного з реальністю.

Після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном Олександр Усик опинився під шквалом критики від частини експертів та вболівальників. Багато хто назвав виступ українця непереконливим і навіть почав сумніватися у його нинішньому рівні, передає 24 Канал.

Що сказав тренер Верховена про Усика?

Тренер Верховена Пітер Ф'юрі категорично не погодився з оцінками критиків. На його думку, чимало експертів просто не хочуть визнавати власних помилок після того, як недооцінили шанси його підопічного у поєдинку, передає Boxing King Media.

Дядько Тайсона Ф'юрі нагадав, що ще зовсім недавно Усик ефектно переміг Даніеля Дюбуа, а тепер його вже намагаються "списати" через один непростий бій. За словами наставника, якби українець справді втратив свій рівень, Верховен неодмінно скористався б цим і завершив поєдинок достроково.

Послухайте, якби Усик був вже не тим, то Ріко його нокаутував би. Будь-якого менш сильного бійця, будь-якого іншого надважковаговика він нокаутував би. Усик показав свій клас саме тоді, коли це було найбільш необхідно,

– заявив тренер Верховена.

Тренер суперника визнав клас українського чемпіона

Ф'юрі також звернув увагу на складний тренувальний табір, який передував бою для Усика. Він наголосив, що українець продемонстрував свій чемпіонський характер саме в той момент, коли це було найбільш необхідно.

Цікаво, що після резонансного поєдинку команда Верховена продовжує наполягати на реванші. Раніше сам нідерландський кікбоксер також ставав на захист Усика, заявляючи, що світ боксу надто швидко почав сумніватися у силі українського чемпіона.