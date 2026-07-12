Усе за планом ФІФА: півфінали Мундіалю вперше сформували чотири лідери рейтингу

Перед жеребкуванням групового етапу ЧС-2026 ФІФА змінила правила формування турнірної сітки, щоб найкращі збірні світового рейтингу не могли зустрітися раніше фіналу. Чиновники можуть бути задоволені складом учасників півфінальної стадії.

Претендентами на Кубок світу залишилися Франція, Іспанія, Англія і Аргентина. Якщо поглянути на рейтинг ФІФА, стає зрозуміло, що великих сенсацій не сталося, пише 24 Канал.

Що вперше сталося у півфіналах чемпіонату світу?

Починаючи з 1992 року, коли з'явилося поняття рейтингу збірних, у півфіналах чемпіонату світу обов'язково була хоча б одна команда, яка не входила до топ-4.

Але Мундіаль-2026 виявився у цьому плані ідеальним з точки зору ФІФА. До вирішальних матчів вперше дісталися тільки ті команди, які очолюють рейтинг: Франція перша, Аргентина 2-га, далі Іспанія та Англія.

Як ФІФА змінила правила, щоб у фінал вийшли лідери рейтингу?

До Мундіалю-2026 команди із топ-4 рейтингу могли зіграти між собою на одній із ранніх стадій плей-оф. Проте ФІФА вирішила змінити формування сітки таким чином, щоб забезпечити зустріч сильніших на папері команд якомога пізніше – так, як це зазвичай відбувається у тенісі з найвищими номерами посіву.

На момент жеребкування лідером рейтингу була Іспанія – і її розвели в різні половини сітки із другою Аргентиною. Франція і Англія на ту мить посідали 3-тю і 4-ту сходинку – і їх теж розподілили так, щоб шлях не міг перетнутися до фіналу.

Схема ФІФА спрацювала ідеально: хоча позиції цих чотирьох збірних у рейтингу трохи змінилися, саме вони досі є топ-четвіркою – і тепер розіграють між собою титул чемпіона світу.