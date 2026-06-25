Сітка, розклад і результати плей-оф чемпіонату світу-2026

Груповий етап чемпіонату світу-2026 наближається до завершення, і зовсім скоро стартує стадія плей-оф. Деякі збірні вже гарантували собі вихід до наступного раунду, тоді як інші вирішуватимуть свою долю в третьому турі.

Вже навіть сформувалася перша пара плей-оф. Детальніше про матчі цієї стадії можна дізнатися в матеріалі 24 Каналу.

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Плей-оф чемпіонату світу-2026

Через збільшення кількості учасників турніру до 48 команд, стадія плей-оф уперше в історії стартуватиме з 1/16 фіналу. До раунду на вибування потрапляють по дві найсильніші збірні з 12 груп, а також 8 найкращих команд, що посядуть треті місця.

Сітка плей-оф чемпіонату світу-2026 / Фото ФІФА

Розклад плей-оф ЧС-2026

1/16 фіналу: 28 червня – 4 липня

1/8 фіналу: 4 липня – 7 липня

1/4 фіналу: 9 липня – 12 липня

1/2 фіналу: 14 та 15 липня

Матч за 3-тє місце: 19 липня

Фінал: 19 липня

Перші оголошені пари 1/16 фіналу

28 червня

22:00. ПАР – Канада

29 червня

20:00. Бразилія – F2

23:30. Німеччина – A3, B3, C3, D3, F3

30 червня

04:00. F1 – Марокко

20:00. E2 – I2

1 липня

00:00. I1 – C3, D3, F3, G3, H3

04:00. Мексика – C3, E3, F3, H3, I3

19:00. L1 – E3, H3, I3, J3, K3

23:00. G1 – A3, E3, H3, I3, J3

2 липня

03:00. США – B3, E3, F3, I3, J3

22:00. H1 – J2

3 липня

02:00. K2 – L2

06:00. Швейцарія – E3, F3, G3, I3, J3

21:00. D2 – G2

4 липня

01:00. Аргентина – H2

04:30. K1 – D3, E3, I3, J3, L3