Сітка, розклад і результати плей-оф чемпіонату світу-2026
Груповий етап чемпіонату світу-2026 наближається до завершення, і зовсім скоро стартує стадія плей-оф. Деякі збірні вже гарантували собі вихід до наступного раунду, тоді як інші вирішуватимуть свою долю в третьому турі.
Вже навіть сформувалася перша пара плей-оф. Детальніше про матчі цієї стадії можна дізнатися в матеріалі 24 Каналу.
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Плей-оф чемпіонату світу-2026
Через збільшення кількості учасників турніру до 48 команд, стадія плей-оф уперше в історії стартуватиме з 1/16 фіналу. До раунду на вибування потрапляють по дві найсильніші збірні з 12 груп, а також 8 найкращих команд, що посядуть треті місця.
Сітка плей-оф чемпіонату світу-2026 / Фото ФІФА
Розклад плей-оф ЧС-2026
1/16 фіналу: 28 червня – 4 липня
1/8 фіналу: 4 липня – 7 липня
1/4 фіналу: 9 липня – 12 липня
1/2 фіналу: 14 та 15 липня
Матч за 3-тє місце: 19 липня
Фінал: 19 липня
Перші оголошені пари 1/16 фіналу
28 червня
22:00. ПАР – Канада
29 червня
20:00. Бразилія – F2
23:30. Німеччина – A3, B3, C3, D3, F3
30 червня
04:00. F1 – Марокко
20:00. E2 – I2
1 липня
00:00. I1 – C3, D3, F3, G3, H3
04:00. Мексика – C3, E3, F3, H3, I3
19:00. L1 – E3, H3, I3, J3, K3
23:00. G1 – A3, E3, H3, I3, J3
2 липня
03:00. США – B3, E3, F3, I3, J3
22:00. H1 – J2
3 липня
02:00. K2 – L2
06:00. Швейцарія – E3, F3, G3, I3, J3
21:00. D2 – G2
4 липня
01:00. Аргентина – H2
04:30. K1 – D3, E3, I3, J3, L3