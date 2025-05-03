Допоміг зірковий ексгравець Шахтаря: клуб Таловєрова вилетів з другого дивізіону Англії

У суботу, 3 травня, відбулися матчі останнього 46-го туру англійського Чемпіоншипу. Плімут Максима Таловєрова на власному полі приймав Лідс.

Плімут – Лідс 1:2

Голи: Байрем, 18 (автогол) – Ньйонто, 53, Соломон, 90+1

Захисник збірної України Максим Таловєров вийшов у стартовому складі Плімуту. На жаль, "пілігрими" не змогли перемогти першу команду Чемпіоншипу, пише 24 Канал.

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Соломон відправив Таловєрова у Першу лігу Англії

Господарі поля першими відкрили рахунок. На 18-й хвилині зустрічі захисник "павичів" Сем Байрем зрізав м'яч у власні ворота.

Переможний для Плімуту рахунок тримався до початку другого тайму. На 53-й хвилині італійський форвард Лідса Ньйонто відновив паритет.

Нічийний результат не влаштовував "павичів", які боролися за чемпіонство. Переможну крапку в поєдинку поставив ексзірка Шахтаря Манор Соломон, який забив у компенсований час.

У підсумку Плімут зазнав поразки 1:2 та офіційно залишив Чемпіоншип.

Відеоогляд матчу Плімут – Лідс

Лідс набрав 100 очок та за різницею м'ячів випередив Бернлі, який здобув таку ж кількість балів. Наступний сезон "павичі" проведуть в Англійській Прем'єр-Лізі, а Плімут у Першій футбольній лізі.

Максим Таловєров у нинішньому сезоні зіграв за Плімут 13 матчів у всіх турнірах. На рахунку українця два голи та один асист.