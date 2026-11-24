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У Німеччині стверджують, що Джамал Мусіала мав кілька епізодів абсансної епілепсії, про які не знали у Баварії. Про це повідомило джерело Bayern & Germany.

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У чому Баварія звинувачує Мусіалу

За інформацією джерела, футболіст пережив епілептичний напад за 4 дні до повернення до тренувань після переламу ноги. Тоді спортивне керівництво Баварії та менеджмент гравця приховали це від вищого керівництва.

Подібний епізод стався вранці 7 квітня у Мадриді, коли Баварія готувалася до матчу Ліги чемпіонів проти Реала. Того вечора півзахисник вийшов на заміну. Коли вище керівництво мюнхенців дізналося про це, воно було роздратоване.

Зазначається, що Мусіала не погоджується проходити обстеження у невролога клубу, а самотужки обирає лікарів. В офісі Баварії побоюються, що реальний стан його здоров’я є ще гіршим, ніж відомо офіційно.

Наразі фіксована зарплата футболіста становить близько 25 мільйонів євро на рік до вирахування податків. За чинним контрактом його дохід залишається незмінним впродовж 6 місяців поза грою, а не 6 тижнів, як у випадку з іншими футболістами.

У Баварії вважають такий підхід агентів футболіста під час минулорічних перемовин із клубом маніпулятивним, з огляду на проблеми з фізичним станом гравця.

Що ще відомо про Мусіалу

Під час передсезонної підготовки Джамал Мусіала втрачав свідомість у 2 поспіль контрольних матчах, чим неабияк налякав уболівальників. Та сам він пояснив, що його стан не загрожує життю.

Упродовж кількох місяців новин про здоров'я гравця не було. Аж от 16 листопада журналісти дізнались, що на одному з занять футболіст знову втратив свідомість.

За інформацією ЗМІ, раніше між клубом та агентом гравця також існувала джентльменська угода, згідно з якою, якщо Мусіала продовжить страждати від нападів або серйозних побічних ефектів від приймання ліків, умови контракту мають бути переглянуті на користь Баварії. Щоправда, згодом усе переросло у публічне протистояння сторін.