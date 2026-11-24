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В Германии утверждают, что Джамал Мусиала имел несколько эпизодов абсансной эпилепсии, о которых в Баварии не знали. Об этом сообщил источник Bayern & Germany.

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В чем Бавария обвиняет Мусиалу

По информации источника, футболист пережил эпилептический приступ за 4 дня до возвращения к тренировкам после перелома ноги. Тогда спортивное руководство Баварии и менеджмент игрока скрыли это от высшего руководства.

Подобный эпизод произошел утром 7 апреля в Мадриде, когда Бавария готовилась к матчу Лиги чемпионов против Реала. В тот вечер полузащитник вышел на замену. Когда высшее руководство мюнхенцев узнало об этом, оно было возмущено.

Отмечается, что Мусиала отказывается проходить обследование у невролога клуба, а самостоятельно выбирает врачей. В офисе "Баварии" опасаются, что реальное состояние его здоровья еще хуже, чем известно официально.

В настоящее время фиксированная зарплата футболиста составляет около 25 миллионов евро в год до вычета налогов. По действующему контракту его доход остается неизменным в течение 6 месяцев вне игры, а не 6 недель, как в случае с другими футболистами.

В Баварии считают такой подход агентов футболиста во время прошлогодних переговоров с клубом манипулятивным, учитывая проблемы с физической формой игрока.

Что еще известно о Мусиале

Во время предсезонной подготовки Джамал Мусиала терял сознание в двух контрольных матчах подряд, чем немало напугал болельщиков. Однако сам он объяснил, что его состояние не угрожает жизни.

В течение нескольких месяцев новостей о здоровье игрока не было. Но вот 16 ноября журналисты узнали, что на одной из тренировок футболист снова потерял сознание.

По информации СМИ, ранее между клубом и агентом игрока также существовала джентльменская договоренность, согласно которой, если Мусиала продолжит страдать от приступов или серьезных побочных эффектов от приема лекарств, условия контракта должны быть пересмотрены в пользу Баварии. Правда, впоследствии все переросло в публичное противостояние сторон.