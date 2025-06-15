Українські гімнасти в Німеччині влаштувати погром: що відомо про учасників скандалу

Лідери збірної України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв та Владислав Грика опинилися в центрі скандальної ситуації. Спортсмени влаштували безлад у своєму номері в готелі.

Титуловані українські гімнасти розтрощили номер в готелі, в якому проживали під час чемпіонату Європи в Німеччині. 24 Канал зібрав головні події інциденту.

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Конфлікт напередодні Євро-2025 зі спортивної гімнастики

Чемпіонат Європи-2025 зі спортивної гімнастики проходив у німецькому Лейпцигу з 26 по 31 травня. За підсумком змагань українські спортсмени завоювали одну медаль – Назар Чепурний здобув "бронзу" в опорному стрибку.

Великі надії були пов'язані з виступом олімпійського чемпіона Олега Верняєва. Однак досвідчений гімнаст не зміг поборотися за подіум.

Напередодні Євро-2025 у збірній України стався скандал. Гімнасти пригрозили бойкотом першості через відсторення їхнього тренера Геннадія Сартинського. Віцепрезидентка федерації Стелла Захарова звинуватила Олега Верняєва в організації бунту. Врешті-решт спортсмени вирушили на чемпіонат Європи.

Українські гімнасти погрожували бойкотом ЧЄ-2025 / фото з інстаграму Олега Верняєва

Що трапилося в номері Верняєва та Грика

Після завершення чемпіонату в ЗМІ з'явилися фотографії з готельного номера в Німеччині, де проживали українські гімнасти – Олег Верняєв та Владислав Грика. Спортсмени виїхали з житла, залишивши безлад: зламані дві приліжкові лампи, лампа на столі, кришка унітаза, а у ванній сифон був засмічений блювотою.

Адміністрація готелю виставила рахунок українській стороні за спричинений безлад – 370 євро. Штраф з власної кишені оплатив Верняєв.

Що саме трапилося в номері готелю Dorint у Лейпцигу – достеменно не відомо. Спортсмени наразі утримуються від коментарів.

Що залишили після себе українські гімнасти в готелі / фото Телеграф

Реакція Стелли Захарової

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова різко відреагувала на інцидент. Вона назвала "ганьбою" поведінку українських спортсменів. На її думку, збірники не повинні так поводитися, адже за кордоном представляють нашу країну.

Зазначимо, що збірна України посіла на ЧЄ-2025 11-те місце. Олег Верняєв став 41-м у багатоборстві. Можливо, негативні результати вплинули на поведінку спортсменів.