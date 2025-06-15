Віцепрезидентка Федерації гімнастики Стелла Захарова обурена поведінкою українських гімнастів. Вона назвала ситуацію ганьбою для всього українського спорту, пише 24 Канал з посиланням на Sport-Express.

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Як Захарова відреагувала на ситуацію

Після від’їзду української делегації адміністрація закладу виявила номер у жахливому стані.

В кімнаті були зламані світильники, пошкоджена сантехніка, а сифон у ванній забитий блювотою. Збитки, завдані готелю, оцінили у 370 євро. Олег Верняєв нібито вже визнав провину та погодився компенсувати витрати.

Віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова різко відреагувала на інцидент, назвавши побачене шоком.

Коли ми побачили фотографії, ми були шоковані. Я не знаю, що потрібно було робити, щоб номер опинився в такому стані. Це або злість, або щось ще. Те, що влаштували ці двоє – це ганьба всьому українському спорту! Люди, які представляють країну за кордоном, не мають права поводитися так,

– сказала Стелла Захарова.

Довідка. На чемпіонаті Європи Україна посіла 11-ту позицію, а сам Олег Верняєв опинився на 41-му місці у багатоборстві.

Нагадаємо, що перед початком чемпіонату Європи українські гімнасти погрожували бойкотом через відсторонення головного тренера Геннадія Сартинського.