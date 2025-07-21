Ексчемпіон світу розніс боксера, який кинув виклик Усику після перемоги над Дюбуа

Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу. В битві за це звання він здолав Даніеля Дюбуа.

Після цього бою на ринг вийшов Джейк Пол, який згодом кинув виклик українському боксеру. На цю подію у соцмережі X гнівно відреагував Тоні Белью, повідомляє 24 Канал.

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Як Белью прокоментував вихід Пола на ринг до Усика?

Колишній суперник Усика не розуміє, чому американця не зупинили. Він вкотре зауважив, що Пол нічого не досягнув у боксі, щоб мати такий привілей.

Це що, якийсь невдалий жарт? Як Джейку Полу дозволили вийти на ринг до Усика? Якби Томмі Ф’юрі виліз туди та закликав битися, його б викинули звідти, а він же переміг цього хлопця,

– написав Белью.

Також британець назвав боксера, який дійсно заслужив на бій з Усиком. Він виділив обов'язкового претендента на титул WBO:

"Я розумію, що потрібно розважати людей, але, на мою думку, єдиний, хто заслуговує на бій з Усиком – це Джозеф Паркер".

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні, здобувши всі перемоги у 24 боях. Раніше він анонсував, що наступний поєдинок стане останнім у його кар'єрі.

Нагадаємо, що напередодні Теофімо Лопес висловився про Олександра Усика. Він розповів, чи є боксер, який може здолати українського чемпіона.