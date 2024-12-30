Після цього на ринг вийшов Даніель Дюбуа, який кинув виклик Олександру Усику. Український боєць попередньо його прийняв, тож наразі чимало експертів обговорюють потенційний реванш між чинними чемпіонами світу в хевівейті.

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Порада для Усика

Зокрема, осторонь не залишився й Пол Маліньяджі. Колишній чемпіон світу дав пораду Олександру Усику повісити рукавички на цвях, перебуваючи на вершині. Проте він упевнений, що українець знову здолає "Динаміта", якщо бій все ж таки відбудеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Зараз багато розмов щодо реваншу Усика з Даніелем Дюбуа. Нехай краще Олександр йде на пенсію. Він зараз на вершині, що йому ще доводити? Усик переміг би в реванші Дюбуа ще більш переконливо. Єдиний спосіб для Дюбуа перемогти Усика – це, якщо Олександр постаріє за одну ніч,

– сказав Маліньяджі.

Довідка. Наступний поєдинок Даніель Дюбуа проведе 22 лютого 2025 року проти Джозефа Паркера. Якщо він захистить титул IBF, то потенційний бій з Олександром Усиком буде за титул абсолюта хевівейту.

Нагадаємо, що в серпні 2023 року Усик і Дюбуа билися у Вроцлаві. Тоді британець програв нокаутом у дев'ятому раунді.