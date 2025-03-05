Чемпіон світу зі збірною Франції Поль Погба відмовив клубу з Росії попри статус вільного агента

Колишній гравець Манчестер Юнайтед та Ювентуса не захотів їхати до країни-терористки навіть за умови солідної зарплати. Наразі Погба залишається без клубу.

У 2023 році Поль Погба потрапив у скандальну ситуацію. Гравець Ювентус здав позитивний допінг-тест, через що отримав тривалу дискваліфікацію.

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Послав слідом за кораблем

Втім вже у березні цього року його бан завершується і він може підшукати собі новий клуб. Ювентус вирішив розірвати контракт із Полем після історії з допінгом.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, взимку Поль міг опинитися у Росії. Зєніт з Санкт-Петербурга виходив на 31-річного півзахисника.

Росіяни готові були платити Погба зарплату у 6 мільйонів євро на сезон. Втім француз вирішив не пов'язувати себе із країною-терористкою та відхилив цю пропозицію.

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Нагадаємо, що хавбек засвітився у Манчестер Юнайтед та Ювентусі. У складі англійського клубу француз двічі виходив у фінал Ліги Європи, один з яких виграв.

Куди більш успішним Поль був у складі туринців. Із ними він чотири рази вигравав Серію А, а також доходив до фіналу Ліги чемпіонів у 2015 році. Крім цього, гравець вигравав чемпіонат світу зі збірною Франції та забивав за неї у фіналі Мундіалю-2018.