Не стримував емоції: Шовковський розніс гравців Динамо після невдалого матчу в УПЛ

Наставник Динамо відверто розкритикував підопічних після нічийного матчу на полі Полісся. Кияни втратили шанс оформити чемпіонство у цьому турі.

В чемпіонаті України цими вихідними тривають матчі 28 туру УПЛ. На п'ятницю, 9 травня, була винесена зустріч за участі Динамо, яке завітало в гості до Полісся.

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Шовковський на нервах

Гра завершилась нульовою нічиєю. Після гри наставник киян Олександр Шовковський був дуже пригніченим та висловив претензії своїм підопічним, повідомляє 24 Канал з посиланням на УПЛ ТБ.

В першу чергу хочу сказати, що я незадоволений діями гравців. Особливо в плані прийняття рішень, тому що дуже багато браку, дуже багато несхожих дій, про які ми не домовлялися. Ми незадоволені цим результатом. Не розумію в чому причина тих рішень, які вони ухвалювали на футбольному полі. Особливо, у першому таймі. Я не знаю що могло вплинути на дії гравців, але вони мають виходити на футбольне поле та діяти так, як ми домовляємося. Все інше для мене незрозуміло,

– заявив Шовковський.

Ця нічия не дозволить Динамо оформити чемпіонство на цих вихідних. Наразі кияни мають 5 очок переваги над Олександрією, але у підопічних Руслана Ротаня є матч в запасі.

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Його "аграрії" проведуть в неділю на виїзді проти Карпат. В разі перемоги відставання від Динамо скоротиться до двох балів за два тури до фінішу. Киянам ще доведеться зіграти проти Чорноморця та Колоса, тоді як Олександрії – проти Вереса та того ж таки Чорноморця.