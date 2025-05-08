Динамо може стати чемпіоном вже цими вихідними: прогноз на матч УПЛ проти Полісся

Київський клуб близький до повернення чемпіонського кубка після чотирирічної паузи. Крім того, Динамо залишається непереможним на внутрішній арені.

Цими вихідними в чемпіонаті України пройдуть матчі 28 туру УПЛ. Центральна зустріч вікенду відбудеться у п'ятницю, 9 травня. В гості до Полісся завітає київське Динамо, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:00 за київським часом.

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"Золото" вже близько

Підопічні Олександра Шовковського знаходяться за крок від оформлення довгоочікуваного чемпіонства. Динамо не зазнало жодної поразки в УПЛ та випереджає найближчого переслідувача Олександрію на 4 бали.

Кияни можуть оформити чемпіонство вже цього туру. Для цього їм потрібно здобути перемогу в Житомирі та дочекатися невиграшу Олександрії на полі Карпат в неділю.

При цьому як Полісся, так і Карпати ведуть боротьбу за путівку в Лігу конференцій на наступний сезон. Команди з Житомира та Львова мають порівну очок, як і Кривбас. Саме між цими командами буде розігране єврокубкове місце.

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Прогноз Favbet

Зрештою у житомирському матчі фаворитом буде саме Динамо. Коефіцієнт на тріумф киян становить 1,77, тоді як Полісся – 5,00. Нічия ж оцінюється у 3,65 згідно з Favbet.

При цьому експерти не очікують на результативний бій. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,23, тоді як на ТМ2,5 – 1,70. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні футболісти: