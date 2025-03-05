Легенда Шахтаря став спортивним директором Полісся

У лютому житомирське Полісся розпрощалося з Даріо Друді. Через два тижні "вовки" оголосили ім'я нового спортивного директора.

На цю посаду був призначений колишній футболіст збірної України В'ячеслав Шевчук. Таке рішення було ухвалене особисто президентом клубу Геннадієм Буткевичем, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Полісся.

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Новий етап у кар'єрі

У заяві пресслужби "вовків" висловили сподівання на продуктивну співпрацю та розповіли, які обов'язки матиме легенда Шахтаря в Житомирі:

У Поліссі В’ячеслав Шевчук буде відповідати за залучення та розвиток молодих талантів в академії, Полісся-2 та основній команді. Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію.

До слова. Останнім місце роботи Шевчука був львівський Рух, де він обіймав посаду генерального менеджера. З "жовто-чорними" В'ячеслав попрощався у грудні 2024 року.

Нагадаємо, що більшу частину ігрової кар'єри В'ячеслав Шевчук провів у Шахтарі, з яким здобув 19 трофеїв. Після її завершення колишній лівий захисник працював тренером у Шахтарі U-17 та донецькому Олімпіку, а також обіймав посаду спортивного директора Вереса, де згодом став віцепрезидентом клубу.