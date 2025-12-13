Полісся переграло Карпати та продовжило неприємну серію львівської команди в УПЛ

В чемпіонаті України цими днями тривають матчі 16 туру сезону 2025 – 2026. Цей вікенд є останнім перед зимовою паузою в УПЛ аж до кінця лютого.

Головна зустріч туру пройшла ввечері суботи, 13 грудня, в Житомирі. Місцеве Полісся без Руслана Ротаня приймало львівські Карпати, повідомляє 24 Канал.

Як Карпати опинились в кризі?

Наставник господарів пропускав гру через триматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку минулого туру. Попри поразку від Руха, житомирці залишились третіми в таблиці.

Команда намагається не випадати з чемпіонської гонки, хоча стабільності в результатах "вовків" немає. Натомість Карпати взагалі опинились у скрутному становищі.

Підопічні Лупашка взяли лише одне очко в останніх трьох матчах та віддалились від єврокубкової зони. Через це у ЗМІ почались ширитись інсайди про можливу зміну тренера взимку.

Полісся – Карпати 3:2

Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54, Краснопір, 88.

Схоже, що матч в Житомирі лише підігріє ці чутки. Полісся вже з перших хвилин захопило ініціативу та забило два голи до перерви. Головним героєм зустрічі став ексгравець Карпат Олексій Гуцуляк.

На 15-й хвилині вінгер вдало подав з флангу на Гайдучика, який головою відкрив рахунок. А трохи згодом Олексій сам відзначився після прострілу Назаренка та ефектного фінта.

А після перерви Полісся добило гостей зі Львова і знову не без участі Гуцуляка. Гравець видав асист на Брагару і той з другої спроби таки пробив Домчака.

Зрештою Карпати змогли повернутися в гру. Доволі швидко був забитий перший м'яч зусиллями Михайличенка, який забив у свої ворота. А під завісу матчу до мінімальної різниці м'ячів скоротив Краснопір. Але створити ефектний камбек гості так і не змогли.

Як команди проводять сезон 2025 – 2026?