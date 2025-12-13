Полісся переграло Карпати та продовжило неприємну серію львівської команди в УПЛ
- Полісся перемогло Карпати з рахунком 3:2 у матчі 16 туру УПЛ.
- Карпати зазнали другої поразки поспіль та мають чотириматчеву безвиграшну серію.
В чемпіонаті України цими днями тривають матчі 16 туру сезону 2025 – 2026. Цей вікенд є останнім перед зимовою паузою в УПЛ аж до кінця лютого.
Головна зустріч туру пройшла ввечері суботи, 13 грудня, в Житомирі. Місцеве Полісся без Руслана Ротаня приймало львівські Карпати, повідомляє 24 Канал.
Як Карпати опинились в кризі?
Наставник господарів пропускав гру через триматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку минулого туру. Попри поразку від Руха, житомирці залишились третіми в таблиці.
Команда намагається не випадати з чемпіонської гонки, хоча стабільності в результатах "вовків" немає. Натомість Карпати взагалі опинились у скрутному становищі.
Підопічні Лупашка взяли лише одне очко в останніх трьох матчах та віддалились від єврокубкової зони. Через це у ЗМІ почались ширитись інсайди про можливу зміну тренера взимку.
Полісся – Карпати 3:2
Голи: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54, Краснопір, 88.
Схоже, що матч в Житомирі лише підігріє ці чутки. Полісся вже з перших хвилин захопило ініціативу та забило два голи до перерви. Головним героєм зустрічі став ексгравець Карпат Олексій Гуцуляк.
На 15-й хвилині вінгер вдало подав з флангу на Гайдучика, який головою відкрив рахунок. А трохи згодом Олексій сам відзначився після прострілу Назаренка та ефектного фінта.
А після перерви Полісся добило гостей зі Львова і знову не без участі Гуцуляка. Гравець видав асист на Брагару і той з другої спроби таки пробив Домчака.
Зрештою Карпати змогли повернутися в гру. Доволі швидко був забитий перший м'яч зусиллями Михайличенка, який забив у свої ворота. А під завісу матчу до мінімальної різниці м'ячів скоротив Краснопір. Але створити ефектний камбек гості так і не змогли.
Як команди проводять сезон 2025 – 2026?
- Полісся вдруге за сезон обіграло Карпати. У першому колі житомирці тріумфували у Львові з рахунком 2:0 завдяки голам Гайдучика та Назаренка.
- Перемога залишила "вовків" на третьому місці в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Ротаня наблизились до Шахтаря на відстань двох балів.
- Проте у донеччан ще є матч в запасі проти Епіцентра. Лідер чемпіонату України ЛНЗ випереджає Полісся аж на п'ять очок. Карпати ж програли другий матч поспіль.
- Безвиграшна серія команди продовжилась вже до чотирьох зустрічей. Львів'яни залишились на дев'ятому місці. При цьому за підсумками туру "зелено-білих" ще може обійти Верес та Рух.