Полесье переиграло Карпаты и продолжило неприятную серию львовской команды в УПЛ

В чемпионате Украины на днях продолжаются матчи 16 тура сезона 2025 –2026. Этот уикенд является последним перед зимней паузой в УПЛ вплоть до конца февраля.

Главная встреча тура прошла вечером субботы, 13 декабря, в Житомире. Местное Полесье без Руслана Ротаня принимало львовские Карпаты, сообщает 24 Канал.

Как Карпаты оказались в кризисе?

Наставник хозяев пропускал игру из-за трехматчевой дисквалификации за неспортивное поведение в прошлом туре. Несмотря на поражение от Руха, житомирцы остались третьими в таблице.

Команда пытается не выпадать из чемпионской гонки, хотя стабильности в результатах "волков" нет. Зато Карпаты вообще оказались в затруднительном положении.

Подопечные Лупашко взяли лишь одно очко в последних трех матчах и отдалились от еврокубковой зоны. Поэтому в СМИ начались распространяться инсайды о возможной смене тренера зимой.

Полесье – Карпаты 3:2

Голы: Гайдучик, 15, Гуцуляк, 27, Брагару, 52 – Михайличенко, 54, Краснопир, 88.

Похоже, что матч в Житомире лишь подогреет эти слухи. Полесье уже с первых минут захватило инициативу и забило два гола до перерыва. Главным героем встречи стал экс-игрок Карпат Алексей Гуцуляк.

На 15-й минуте вингер удачно подал с фланга на Гайдучика, который головой открыл счет. А чуть позже Алексей сам отличился после прострела Назаренко и эффектного финта.

А после перерыва Полесье добило гостей из Львова и снова не без участия Гуцуляка. Игрок выдал ассист на Брагару и тот со второй попытки таки пробил Домчака.

В конце концов Карпаты смогли вернуться в игру. Довольно быстро был забит первый мяч усилиями Михайличенко, который забил в свои ворота. А под занавес матча до минимальной разницы мячей сократил Краснопир. Но создать эффектный камбэк гости так и не смогли.

Как команды проводят сезон 2025 – 2026?