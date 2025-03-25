Дубль В'юнника не допоміг: українська "молодіжка" на останніх хвилинах програла Польщі

Молодіжна збірна України U-21 провела другий спаринг на тренувальному зборі в Туреччині. Суперниками "синьо-жовтих" були однолітки з команди Польщі.

Польща U-21 – Україна U-21 3:2

Голи: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – В'юнник, 19, 67

З перших хвилин матчу українці захопили ініціативу. "Синьо-жовті" намагалися досягти успіху завдяки дальнім ударам, пише 24 Канал.

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Поляки скористалися помилками українців

На 19-й хвилині матчу Богдан В'юнник отримав м'яч на лівому фланзі атаки, змістився в центр та пробив з-під захисника. Його удар став несподіванкою для голкіпера поляків, який провів м'яч поглядом.

Ще в першому таймі українці могли розвинути перевагу, але Брагару влучив у стійку. Після цього В'юнник вийшов сам на сам з голкіпером, однак не переграв голкіпера.

На початку другого тайму "Кадра" покарала українців за невикористані моменти. Влодарчик скористався своїм шансом та відновив паритет.

"Синьо-жовті" вийшли вперед на 67-й хвилині. Форвард Лехії В'юнник отримав пас від Яцика та в один дотик пробив по воротах.

На жаль, підопічні Унаї Мельгоси не зуміли втримати переможний результат. Форнальчик та Шимчак скористалися помилками захисту українців та вирвали перемогу.

Відеоогляд матчу Польща U-21 – Україна U-21

Нагадаємо, що у першому матчі на зборах у Туреччині Україна зіграла внічию в основний час зі Словенією (1:1). Однак у серії пенальті поступилися балканцям (5:6).