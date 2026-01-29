Відомого польського боксера арештували в США – йому загрожує депортація та крах кар'єри
- Польського боксера Анджея Вавжика арештували у Флориді за підозрою у крадіжці, зберіганні пристроїв для обходу засобів безпеки та вчиненні опору правоохоронцям.
- Вавжик може зіткнутися з депортацією з США через повторні правопорушення та імміграційні претензії, що може завершити його кар'єру у цій країні.
Відомого польського важковаговика Анджея Вавжика затримала поліція Флориди. Боксера підозрюють у крадіжці з магазину, зберіганні пристроїв для обходу засобів безпеки та вчиненні опору правоохоронцям.
Польський боксер Анджей Вавжик перебуває під вартою після подій, які відбулися наприкінці грудня 2025 року. За даними BoxingZone.org, спортсмена підозрюють у вчиненні низки злочинів – відкрито кримінальну справу.
Що відомо про арешт?
Боксеру висунули кілька серйозних обвинувачень. Вавжика вже доправили на підготовче судове засідання, де йому офіційно оголосили всі три звинувачення.
Підсудний не мав при собі адвоката та не давав формальних свідчень, а окрім кримінальних претензій, до справи приєдналися органи імміграції. Це означає, що навіть у разі внесення застави Вавжик не зможе залишити в'язницю через спеціальну імміграційну затримку.
Через повторні правопорушення та наявність імміграційних претензій американські органи можуть ініціювати депортацію Вавжика з США, що по суті майже унеможливлює його подальше перебування та потенційну подальшу кар'єру у цій країні.
Проблеми із законом не вперше
Це вже другий подібний інцидент за участю Вавжика на території США: у серпні 2023 року він також був затриманий у Чикаго за підозрою у крадіжці товару на суму понад 300 доларів.
Кар'єра на паузі?
- 38-річний Вавжик, який у 2013 році бився за титул чемпіона WBA (Regular) з Олександром Повєткіним, на професійному рингу провів 39 боїв: 34 перемоги (20 нокаутів) та 5 поразок.
- Останній його поєдинок, за даними heavyweightboxing відбувся 1 лютого 2025 року, де він програв технічним нокаутом Даміану Книбі у 3-му раунді у Ньюарку (США).
- Анджей Вавжик у минулому вважався одним із найперспективніших польських супертяжів, але його кар'єру серйозно зламали допінгові скандали та тривалі паузи. Після кількох повернень на ринг боксер так і не зміг повернутися на рівень топових боїв.