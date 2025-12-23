Помер олімпійський чемпіон та світовий рекордсмен Анатолій Бондарчук

Пішов у засвіти один з найкращих легкоатлетів та тренерів України Анатолій Бондарчук. Легендарний "молотобоєць" останнім часом проживав у Канаді.

Володар світових рекордів Анатолій Бондарчук пішов з життя у канадському місті Кампус у вівторок, 23 грудня. Уславленому спортсмену було 85 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Читайте також Зеленський позбавив державних стипендій Бубку та Клочкову: хто ще потрапив у список

Що відомо про життєвий шлях Анатолія Бондарчука?

Анатолій Бондарчук народився 31 травня 1940 року у Старокостянтинові, Хмельницької області. У Кам'янець-Подільському закінчив педагогічний інститут.

Під час спортивної кар'єри спочатку виступав за спортивне товариство Колгоспник з міста Рівне, а потім за київський Колос.

Бондарчук був тренер збірної команди СРСР з метання молота на Олімпійських іграх 1980 та 1988. Фахівець виховав олімпійського чемпіона Юрія Сєдих та призера Олімпіад Юрі Тамма. Загалом підготував до Олімпійських ігор 24 атлетів.

У Парижі-2024 олімпійським чемпіоном у метанні молота став ще один вихованець Бондарчука – канадець Ітан Кацберг.

Видатний тренер працював за контрактом зі спортивним клубом Спортінг (Португалія), де готував метальників молота. Також працював тренером у Катарі. З 2004 року мешкав у канадському місті Кампус.

Анатолій Бондаренко не забував про Україну. У серпні 2019 року легендарний легкоатлет відвідав Батьківщину. За інформацією НОК України, почесний гість тоді відвідав Олімпійський дім та дізнався про сучасний стан спорту в нашій країні.

Федерація легкої атлетики України висловила щирі співчуття родині та близьким Анатолія Павловича Бондарчука.

Яка спортивна спадщина олімпійського чемпіона?