Обладатель мировых рекордов Анатолий Бондарчук ушел из жизни в канадском городе Кампус во вторник, 23 декабря. Прославленному спортсмену было 85 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Читайте также Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову: кто еще попал в список
Что известно о жизненном пути Анатолия Бондарчука?
Анатолий Бондарчук родился 31 мая 1940 года в Староконстантинове, Хмельницкой области. В Каменец-Подольском окончил педагогический институт.
Во время спортивной карьеры сначала выступал за спортивное общество Колхозник из города Ровно, а затем за киевский Колос.
Бондарчук был тренер сборной команды СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988. Специалист воспитал олимпийского чемпиона Юрия Седых и призера Олимпиад Юри Тамма. В общем подготовил к Олимпийским играм 24 атлетов.
В Париже-2024 олимпийским чемпионом в метании молота стал еще один воспитанник Бондарчука – канадец Итан Кацберг.
Выдающийся тренер работал по контракту со спортивным клубом Спортинг (Португалия), где готовил метателей молота. Также работал тренером в Катаре. С 2004 года жил в канадском городе Кампус.
Анатолий Бондаренко не забывал об Украине. В августе 2019 года легендарный легкоатлет посетил Родину. По информации НОК Украины, почетный гость тогда посетил Олимпийский дом и узнал о современном состоянии спорта в нашей стране.
Федерация легкой атлетики Украины выразила искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича Бондарчука.
Какое спортивное наследие олимпийского чемпиона?
- Анатолий Бондарчук становился чемпионом Олимпийских игр-1972 и бронзовым призером Олимпиады-1976. В 1969 году выиграл чемпионат Европы, а в 1971 году получил бронзовую медаль континентального первенства. Четыре раза становился чемпионом СССР (1969, 1970, 192, 1973).
- Украинский спортсмен в 1969 году дважды установил мировой рекорд в метании молота: 74,68 метра и 75,48 метра. На Играх-1972 в Мюнхене стал олимпийским рекордсменом – 75,50 метра.
- Имел звание заслуженного тренера СССР (1987) и доктора педагогических наук.