Обладатель мировых рекордов Анатолий Бондарчук ушел из жизни в канадском городе Кампус во вторник, 23 декабря. Прославленному спортсмену было 85 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.

Читайте также Зеленский лишил государственных стипендий Бубку и Клочкову: кто еще попал в список

Что известно о жизненном пути Анатолия Бондарчука?

Анатолий Бондарчук родился 31 мая 1940 года в Староконстантинове, Хмельницкой области. В Каменец-Подольском окончил педагогический институт.

Во время спортивной карьеры сначала выступал за спортивное общество Колхозник из города Ровно, а затем за киевский Колос.

Бондарчук был тренер сборной команды СССР по метанию молота на Олимпийских играх 1980 и 1988. Специалист воспитал олимпийского чемпиона Юрия Седых и призера Олимпиад Юри Тамма. В общем подготовил к Олимпийским играм 24 атлетов.

В Париже-2024 олимпийским чемпионом в метании молота стал еще один воспитанник Бондарчука – канадец Итан Кацберг.

Выдающийся тренер работал по контракту со спортивным клубом Спортинг (Португалия), где готовил метателей молота. Также работал тренером в Катаре. С 2004 года жил в канадском городе Кампус.

Анатолий Бондаренко не забывал об Украине. В августе 2019 года легендарный легкоатлет посетил Родину. По информации НОК Украины, почетный гость тогда посетил Олимпийский дом и узнал о современном состоянии спорта в нашей стране.

Федерация легкой атлетики Украины выразила искренние соболезнования семье и близким Анатолия Павловича Бондарчука.

Какое спортивное наследие олимпийского чемпиона?