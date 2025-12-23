Володар світових рекордів Анатолій Бондарчук пішов з життя у канадському місті Кампус у вівторок, 23 грудня. Уславленому спортсмену було 85 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Що відомо про життєвий шлях Анатолія Бондарчука?
Анатолій Бондарчук народився 31 травня 1940 року у Старокостянтинові, Хмельницької області. У Кам'янець-Подільському закінчив педагогічний інститут.
Під час спортивної кар'єри спочатку виступав за спортивне товариство Колгоспник з міста Рівне, а потім за київський Колос.
Бондарчук був тренер збірної команди СРСР з метання молота на Олімпійських іграх 1980 та 1988. Фахівець виховав олімпійського чемпіона Юрія Сєдих та призера Олімпіад Юрі Тамма. Загалом підготував до Олімпійських ігор 24 атлетів.
У Парижі-2024 олімпійським чемпіоном у метанні молота став ще один вихованець Бондарчука – канадець Ітан Кацберг.
Видатний тренер працював за контрактом зі спортивним клубом Спортінг (Португалія), де готував метальників молота. Також працював тренером у Катарі. З 2004 року мешкав у канадському місті Кампус.
Анатолій Бондаренко не забував про Україну. У серпні 2019 року легендарний легкоатлет відвідав Батьківщину. За інформацією НОК України, почесний гість тоді відвідав Олімпійський дім та дізнався про сучасний стан спорту в нашій країні.
Федерація легкої атлетики України висловила щирі співчуття родині та близьким Анатолія Павловича Бондарчука.
Яка спортивна спадщина олімпійського чемпіона?
- Анатолій Бондарчук ставав чемпіоном Олімпійських ігор-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976. У 1969 році виграв чемпіонат Європи, а у 1971 році здобув бронзову медаль континентальної першості. Чотири рази ставав чемпіоном СРСР (1969, 1970, 192, 1973).
- Український спортсмен у 1969 році двічі встановив світовий рекорд у метанні молота: 74,68 метра і 75,48 метра. На Іграх-1972 у Мюнхені став олімпійським рекордсменом – 75,50 метра.
- Мав звання заслуженого тренера СРСР (1987) та доктора педагогічних наук.