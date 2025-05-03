Помер легенда латвійського футболу Андрейс Прохоренковс

Латвійський футбол сколихнула жахлива звістка. Після довгої боротьби з тяжким захворюванням помер відомий футболіст Андрейс Прохоренковс.

Наприкінці літа 2024 року у латвійського футболіста Андрейса Прохоренковса знайшли злоякісну пухлину. Він зумів зібрати кошти на лікування в Німеччині, однак це не допомогло футболісту побороти хворобу, пише 24 канал з посиланням на Латвійську федерацію футболу.

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Що відомо про футболіста

Він є одним із провідних латвійських футболістів початку століття. Прохоренковс виступав за низку клубів як у себе на Батьківщині, так і за кордоном. Його кар’єра включала гру за ізраїльський Маккабі, московське Динамо, польські Одру та Гурнік, грецький Іонікос та іспанський Расінг Ферроль.

У складі національної збірної Латвії він провів 32 матчі й відзначився чотирма голами. На Євро-2004 взяв участь у всіх іграх своєї команди, а його гольова передача допомогла Марісу Верпаковскісу забити єдиний м’яч латвійців на турнірі - у ворота Чехії.