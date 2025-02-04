Антоніо Ліма дос Сантос помер у понеділок, 3 лютого. На честь легенди Сантоса клуб оголосив семиденну жалобу, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт "риб".

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Що відомо про Антоніо Ліму

Ліма залишив по собі великий внесок в історію Сантоса. У дні жалоби прапор клубу біля офісу та стадіону буде спущено.

Один з найбільших ідолів Сантоса народився 18 січня 1942 року. Професійну кар'єру він розпочав у вічі 16 років виступами за Жувентус.

У 1961 році хлопець опинився у Сантосі. Ліма грав на позиції захисника, а також у півзахисті. Разом з командою, де він був партнером великого Пеле, Ліма здобув 22 титули, в тому числі два Кубки Лібертадорес. Загалом за 10 років виступів за Сантос Антоніо зіграв 696 поєдинків, у яких забив 65 голів.

У 1966 році Ліма у складі збірної Бразилії брав участь у чемпіонаті світу. Тоді "селесао" вибули з турніру на груповому етапі. На рахунку захисника 4 голи у 14 матчах за збірну.

Після завершення ігрової кар'єри працював тренером молодіжних команд Сантоса. У віці 13-14 років під його керівництвом займався Неймар.

Нагадаємо, що зірковий вихованець Сантоса Неймар повернувся до рідного клубу 30 січня 2025 року.